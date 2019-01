Presso il Palazzo della Gran Guardia il concerto "L’opera a salotto"

Si terrà in Gran Guardia il concerto “L’opera a salotto”, in programma giovedì 10 gennaio alle 20.45. Per motivi organizzativi, lo spettacolo della rassegna “Quartieri in… musica” non si terrà infatti al Circolo Unificato di Castelvecchio, come in precedenza annunciato, ma bensì all’Auditorium del Palazzo della Gran Guardia, in piazza Bra.

Durante la serata saranno proposte famose arie d’opera in versione cameristica, eseguite da interpreti di fama internazionale.

Lo spettacolo è il quarto dei nove concerti gratuiti organizzati nei diversi quartieri cittadini, dall’8 novembre al 26 aprile.

Informazioni ai numeri 045-8078927/53 e sul sito del Comune.