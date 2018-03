In Gran Guardia i pensieri autografi di Van Gogh: evento conclusivo della mostra multimediale

Mancano pochi giorni al termine della grande mostra multimediale Van Gogh Alive – The Experience che dal 16 novembre 2017 ad oggi ha incantato oltre 50 mila visitatori accorsi al Palazzo della Gran Guardia che la ospita. Per festeggiare il successo di questo innovativo concept di esposizione, il prossimo 29 marzo alle ore 18:30, negli spazi del Piano Nobile, è previsto un grande evento, riservato a tutti i visitatori a cui verrà dato modo di scoprire uno dei risvolti meno conosciuti ma estremamente delucidativi dell’arte di Van Gogh: la profondità della sua parola. Le storyteller Bianca Boriello e Rossana Cavallari daranno voce ai pensieri e alle riflessioni autografe dell'artista considerato il precursore dell'arte moderna. Ad accompagnare la lecture, una spettacolare performance live di body painting a cura di Riccardo Chiavenato, in collaborazione con il Campionato Italiano dei corpi dipinti.

Gli spettatori avranno, in questo modo, l’opportunità di vivere una doppia esperienza culturale: visitare una delle mostre più apprezzate al mondo e assistere a uno spettacolo unico che propone una chiave di lettura inedita del geniale pittore olandese. Un’occasione per entrare ancora più da vicino nel mondo e nella vita dell’artista.

Van Gogh sapeva dipingere con le parole, oltre che con i pennelli. Con entrambi scavò a fondo nell’intimo della sua anima, della sua fragilità, alla ricerca della verità delle cose. “I libri, la realtà e l’arte sono una cosa sola”, scriveva al fratello Theo nel suo epistolario, e attraverso questo speciale evento, la mostra Van Gogh Alive – The Experience, rende omaggio alla sua poliedrica ispirazione.

La partecipazione al live storytelling “Con parole sue” è abbinata alla visita dell’esposizione, che per l’occasione verrà proposta al pubblico a un prezzo speciale. In questa giornata, la mostra resterà aperta eccezionalmente fino alle ore 21.00.

Ricordiamo inoltre, che fino al 2 Aprile, per tutti gli appassionati d’arte, all’interno del BookShop, è allestita l’esposizione permanente di 15 tele a olio realizzate dagli allievi del corso di pittura iperrealista dell’Accademia Cignaroli di Verona. Il soggetto che accomuna tutte le opere è l’iconica sedia dipinta da Van Gogh nel 1888, esposta alla National Gallery di Londra. Un oggetto di uso quotidiano, riconoscibile, personalizzata per l’occasione dagli studenti e ambientata in un contesto diverso rispetto all’originale, ma con lo stesso riconoscibile impianto prospettico. L’esposizione è a ingresso libero.

Orari di apertura a Pasqua

La mostra Van Gogh Alive – The Experience resterà aperta a Pasqua e il Lunedì di Pasqua rispettivamente negli orari: 10-21 e 10-20.

Van Gogh Alive – The Experience

Van Gogh Alive - The Experience è un’esposizione di immagini ad altissima definizione, all’interno della quale lo spettatore si immerge per circa 50 minuti nell’arte e nel mondo del celebre pittore olandese, vivendo un’esperienza emozionale attraverso un percorso di 700 mq nelle eleganti e suggestive sale del Piano Nobile.

Impressionante la serie di immagini, oltre 3.000, che si animano grazie all’innovativa tecnologia SENSORY4, complesso sistema multimediale unico e sviluppato da GRANDE Exhibitions, capace di armonizzare la motion graphic multicanale combinata con il suono surround di qualità cinematografica.

50 proiettori ad alta definizione irradiano la grande forza del colore e il grande vigore pittorico del grande maestro e offrono immagini dettagliate a grandi dimensione restituendo tutti i particolari delle opere, in primissimo piano. Van Gogh Alive - The Experience si è rivelato quale importantissimo strumento di fruizione dell’Arte, complementare alla visione di originali. Le opere sfilano sulla musica anche tra le parole, le sensazioni e i sentimenti che Van Gogh esprime nelle sue lettere al fratello Theo.

La mostra è aperta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 20, il sabato dalle 10 alle 23, la domenica dalle 10 alle 21 (ultimo ingresso un’ora prima della chiusura).

Per informazioni sulla mostra e sugli eventi e le iniziative speciali, consultare il sito: www.vangoghverona.it.