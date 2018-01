La mostra "Trasmutazioni" in Gran Guardia dal 10 al 28 gennaio

Le grandi opere del rinascimento italiano rivisitate in chiave moderna fra ironia e satira politica. È questo il tema della mostra, dal titolo “Trasmutazioni”, in programma al Palazzo della Gran Guardia, dal 10 al 28 gennaio prossimi.

L’idea è dell’artista veronese Roberto Oliva. Da sempre appassionato d’arte, Oliva ha voluto in questo modo portare alla luce opere che per troppo tempo sono rimaste chiuse in musei difficilmente accessibili al grande pubblico.

«Non ho fatto nulla di diverso da quanto gli stessi artisti rinascimentali facessero all’epoca - spiega l’artista - anche loro, d’altra parte, rappresentavano immagini sacre relative alla vita di Gesù, inserendole nel contesto del loro tempo».

Ne “la cattura di Cristo” del Michelangelo, per esempio, i soldati indossano uniformi rinascimentali, io ho usato uniformi tristemente note oggi: una tuta arancione per il prigioniero e tuniche nere per gli aguzzini”.

In tutto saranno esposte sette grandi opere di artisti fra i quali Raffaello, Michelangelo e Rembrandt. La mostra, che gode del patrocinio del Comune di Verona, è organizzata dall’associazione Amici di Palazzo Camozzini.