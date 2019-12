Venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 dicembre si svolge "A Natale mettiamoci in gioco per l'AIRC" al Palazzo della Gran Guardia. Tre giorni in Gran Guardia dedicati al gioco e alla solidarietà.

Durante l'evento dedicato ai bambini e alle famiglie è possibile divertirsi giocando con il maxi tabellone del Monopoly edizione Verona e con tante altre attività. Al piano nobile del Palazzo della Gran Guardia sono inoltre allestite mostre di collezionisti di giochi d'epoca e i lavori realizzati dagli studenti dell'Istituto Design Palladio. Attività ricreative per grandi e piccoli con possibilità di acquistare anche il gioco Monopoly Verona (parte del ricavato viene devoluto ad AIRC). Dunque, mettiamoci in gioco con Monopoly per AIRC (Fondazione per la Ricerca sul Cancro).

Informazioni e contatti

Web: https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=67285

Evento Facebook