In Gran Guardia il concerto di Capodanno in ricordo del direttore d'orchestra De Mori

Un inizio d’anno di grande musica e spettacolo nella 31ᵃ edizione del concerto di Capodanno in ricordo del direttore d’orchestra Enrico De Mori. L’evento, ad ingresso libero, si terrà all’Auditorium della Gran Guardia il 1° gennaio con inizio alle ore 16.

Sul palco, con la direzione dei maestri Francesco De Mori e Graziano Guadalini, saranno eseguiti dall’Orchestra Old&New Melodies un ampio repertorio di brani del primo Novecento e della cinematografia internazionale, con pezzi d’autore provenienti dai capolavori di Ennio Morricone, Nicola Piovani, Nino Rota, Luis Bacalov e alcune arie d’opera amate dal grande pubblico.

L’evento, promosso da Uisp (Unione Italiana Sport Per tutti) – Comitato Territoriale Verona e Comune, è abbinato ad una raccolta fondi per sostenere i progetti “Smuovi la Salute”, per i bambini di famiglie in difficoltà, e “Sport per Tutti”, per l’attività sportiva di persone con disabilità.