Gospel e canti natalizi in Gran Guardia per sostenere le famiglie in difficoltà

L’anno scorso l’auditorium della Gran Guardia non era bastato a soddisfare il numero di spettatori, tanto che lo spettacolo era stato replicato dopo una settimana. Ecco perché quest’anno l’evento di Natale "Il cielo sulla Terra" duplica l’iniziativa, con due spettacoli nel week end, sabato 21 dicembre alle 21 e domenica 22 alle 16.30. Sul palco il gruppo T’ho Trovato Vocal Group che si esibirà in una serie di canti natalizi e gospel, con intervalli di recitazione.

Non solo festa ma anche beneficienza. Il ricavato dei due spettacoli sarà devoluto alle associazioni “Famiglie Nuove” e “Famiglie Numerose”, per dare avvio rispettivamente a progetti per adolescenti e per promuovere lo sport tra i bambini. Sul palco il gruppo T’ho Trovato Vocal Group che si esibirà in una serie di canti natalizi e gospel, con intervalli di recitazione. Lo spettacolo è organizzato dall’Associazione Libero il Cielo e T’ho Trovato Vocal Group, in collaborazione con il Comune.

L’iniziativa è stata presentata in municipio dal consigliere delegato alla Famiglia Rosario Russo con il presidente dell’Associazione Libero il Cielo Guido Cantieri: «Musica e solidarietà unite in un evento speciale aperto a tutta la cittadinanza – ha detto Russo –. ‘Il cielo sulla terra’ è un vero e proprio spettacolo musicale che si ispira a valori umani quali gentilezza, solidarietà e accoglienza e non c’è momento migliore del Natale per diffonderli e condividerli».

Informazioni e contatti

Il biglietto ha il costo di 10 euro l’intero e 5 il ridotto e si prenota ai numeri 347 4593721 e 334 2878084.

Web: https://www.facebook.com/events/2467400220192967/