A Colognola ai Colli gli Harmony Gospel Singers cantano per "Il Sorriso di Beatrice"

Avrà luogo sabato 18 gennaio alle ore 20.30, nella suggestiva cornice del Santuario di Santa Maria della Pieve di Colognola ai Colli (VR), l’evento «Gospel Concert for Life “Il Sorriso del Cuore”», uno straordinario concerto che avrà come protagonisti gli Harmony Gospel Singers. Sarà un momento di intensa musica gospel di indiscusso valore artistico e culturale che saprà coinvolgere il pubblico.

Lo scopo dell’iniziativa

Il concerto è organizzato dall’Associazione «Il Sorriso di Beatrice Onlus» in memoria di Beatrice Bevilacqua Davoli, giovane donna portata via prematuramente da un tumore, ed è finalizzato alla sensibilizzazione sulla tematica oncologica e alla raccolta fondi per il supporto psicologico degli ammalati di cancro e dei loro familiari. Il progetto è condiviso con l’Oncologia dell’Ospedale Fracastoro di San Bonifacio.

La tessera associativa

Nell’occasione, per chi lo desidera, sarà possibile rinnovare o sottoscrivere la tessera associativa per l’anno 2020. L’ingresso al concerto è libero.

Chi sono gli Harmony Gospel Singers

La formazione degli Harmony Gospel Singers è composta da circa 40 elementi, che si sono esibiti in oltre 400 concerti. Sono diretti da Stefania Mauro, diplomatasi alla Royal School of Music di Londra (Regno Unito), anima e cuore degli HGS. Si tratta del coro Gospel italiano che ha effettuato più concerti all’estero. Recentemente hannp tenuto due tournée in Inghilterra e due in Francia. L’Aprile 2018 li ha visti protagonisti di una tournée in Scozia, con concerti a Dunoon, Glasgow ed Edimburgo (nella prestigiosa cattedrale di Saint John). Sono già stati ingaggiati per due tour nel 2019, in Francia e Norvegia. Sono vincitori di ben due Akademia Music Awards a Los Angeles (USA) come Miglior Brano Gospel con i loro due inediti «The Spirit of Love»(2015) e «Up» (2016), contenuti nell’ultimo cd. Il repertorio musicale comprende brani di gospel tradizionale e di gospel contemporaneo.

Informazioni e contatti

Web: http://www.ilsorrisodibeatrice.it