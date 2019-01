Concerto gospel per la vita "Il sorriso del cuore"

Sabato 19 gennaio 2019 dalle ore 20.30, nella suggestiva cornice dell'Abbazia di Villanova - San Bonifacio (VR), l'Associazione "Il Sorriso di Beatrice Onlus" presenta "Gospel Concert for Life "Il Sorriso del Cuore", uno straordinario concerto con gli Harmony Gospel Singer. Un momento di intensa musica gospel di indiscusso valore artistico e culturale che saprà coinvolgere il pubblico con la suggestiva musica gospel.

Ingresso libero.



Il concerto, in memoria di Beatrice Bevilacqua Davoli (ricorrenza compleanno), giovane donna portata via prematuramente da un tumore, è finalizzato alla sensibilizzazione sulla tematica oncologica e alla raccolta fondi per il supporto psicologico degli ammalati di cancro e dei loro familiari. Il progetto è condiviso con l'Oncologia dell'Ospedale Fracastoro di San Bonifacio (VR) ed è patrocinato dal Comune di San Bonifacio.



Nell'occasione, per chi lo desidera, sarà possibile rinnovare o sottoscrivere la tessera associativa per l'anno 2019 al costo di € 15,00



Per ricordare il compleanno di Beatrice non spegneremo candeline...ma con ogni tessera sottoscritta accenderemo una fiamma di speranza per chi quotidianamente lotta contro il cancro.