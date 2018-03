GoTo Science continua nella Locanda Lo Speziale con "Il potere della mente"

Il potere della mente: l’effetto placebo sul cervello e sul comportamento. È questo il tema dell’incontro di martedì 27 marzo, alle 18.30, alla Locanda Lo Speziale di via XX settembre. A parlarne davanti a un bicchiere di vino, Mirta Fiorio, docente di Psicobiologia e Psicologia fisiologica dell’università di Verona.

L’evento si inserisce all’interno di GoTo Science 2018, un’iniziativa nata per raccontare la ricerca fuori dalle aule universitarie in un modo del tutto nuovo. Nato dalla collaborazione dell’area Comunicazione con l’area di Ricerca dell’università, GoTo Science continuerà fino al 15 maggio. Intrattenendosi in alcune cantine e osterie storiche della città, gli scienziati discuteranno con gli interessati e i curiosi di economia, psicologia, clima e cibo.