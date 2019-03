"Go Australia" porta l’Australia a Verona con il truck dell’avventura

Go Australia, tour operator specializzato nell’organizzazione di viaggi nel continente Australiano e parte della famiglia Go World, in collaborazione con il South Australia Tourism Commission, porta in piazza tutte le bellezze dell’Australia mercoledì 20 marzo dalle 10 alle 20 in piazza Marinai d’Italia a Verona.

Un evento aperto alla città e ai cittadini che avranno la possibilità di osservare da vicino quello che in Italia è sinonimo di viaggi sostenibili, reportage e grandi itinerari: il truck dell’Avventura, il leggendario camion Iveco protagonista delle spedizioni estreme nel mondo

«Portare l’Australia con il truck dell’Avventura a Novara – afferma Ludovico Scortichini, Presidente di Go World – è un’occasione unica per i novaresi di toccare con mano una star della tv italiana, il truck arancione, e quindi avvicinarsi al mondo dei viaggi avventura, oltre all’accesso alle incredibili offerte promosse da Go Australia per visitare il Sud Australia a costo zero!».