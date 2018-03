Giuseppe Civati ospite in Feltrinelli presenta il suo libro "Voi sapete. L’indifferenza uccide"

Giovedì 22 marzo 2018 alle ore 18.00 presso la Feltrinelli di via Quattro Spade 2 a Verona, sarà ospite Giuseppe Civati, in occasione dell’uscita del suo ultimo libro "Voi sapete. L’indifferenza uccide" (La nave di Teseo). Conduce la conversazione Andrea Maestri.

I primi articoli della Dichiarazione universale dei diritti umani e della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali sono chiarissimi: nessuno può essere ridotto in schiavitù, nessuno può essere sottoposto a tortura, a trattamenti inumani e degradanti. Nessuno. Abbiamo creato un sistema di garanzia dei diritti umani per evitare che l’orrore si ripetesse e l’abbiamo fatto dopo averlo visto con i nostri occhi di occidentali, l’orrore. Abbiamo però evitato di dire che i diritti, come gli occhi, erano occidentali. Pensavamo a noi stessi, e solo a noi stessi, bianchi, occidentali, quando parlavamo di “umani”. Per gli altri vale solo quando noi occidentali o, meglio, noi nordici, perché stiamo più in alto, come se il mondo non fosse una palla ma una scala, decidiamo che valgano anche per loro, per i sottouomini.