Giulio Mozzi in Feltrinelli presenta il libro "Oracolo manuale per scrittrici e scrittori"

Mercoledì 19 giugno 2019, alle ore 18, presso la Feltrinelli di via Quattro Spade 2 a Verona, si terrà l'incontro con Giulio Mozzi autore del nuovo libro "Oracolo manuale per scrittrici e scrittori" (Sonzogno). Partecipa all'incontro lo scrittore Matteo Bussola.

Un metodo rapido ed efficace per la risoluzione di problemi narrativi e di scrittura particolarmente adatto ai principianti ma non privo di utilità anche per gli esperti.