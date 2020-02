Giulietta, Romeo e l'amore liquido di Bauman in Fucina Culturale Machiavelli a Verona

Sabato 15 febbraio alle 21, il Teatro del Lemming di Rovigo sarà ospite a Fucina Culturale Machiavelli. Per la prima volta nella città dell’amore, proporrà uno spettacolo che parla proprio di sentimenti. Con “Giulietta e Romeo – Lettere dal mondo liquido”, ci si interrogherà sulla forza dirompente dell’Amore e su cosa sia rimasto in comune tra il nostro modo di vivere i sentimenti e il mito di Giulietta e Romeo.

Zygmunt Bauman – sociologo polacco morto nel 2017 – ha teorizzato il concetto di Amore Liquido, a causa del quale le persone che vivono nell’epoca moderna sono orientate verso relazioni usa e getta. Sottomessi ad una società consumistica nella quale anche gli esseri umani si trasformano in merce, gli individui perdono di vista i veri valori della vita e i punti di riferimento diventano l’apparenza e il consumismo.

Dall’altra parte però si pone il mito di Giulietta e Romeo: che cosa rimane di loro e della forza del loro amore, oggi? Esistono persone disposte a sacrificare tutto per Amore? Il Teatro del Lemming attraverso delle lettere ci racconterà che sì, la forza titanica e sconvolgente dell’amore ancora esiste e può coinvolgere anche noi direttamente. “Giulietta e Romeo – Lettere dal mondo liquido” non è uno spettacolo di critica o di demolizione del sentimento più nobile al mondo, quanto una pièce che vuole testimoniare come sia ancora possibile essere travolti dal più nobile e puro dei sentimenti.

Teatro del Lemming è uno storico centro internazionale di produzione e ricerca che si occupa di teatro contemporaneo: con sede a Rovigo, porta in scena le sue produzioni in tutta Italia e organizza diversi festival di teatro contemporaneo, come Punti di Fuga, Opera prima: il teatro dello spettatore, Una stagione al Lemming e Be@Lemming.

Fucina Culturale Machiavelli è un’impresa culturale under 35 nata nel 2015 in centro a Verona, che ha all’attivo cinque stagioni di teatro per adulti, tre stagioni di teatro per bambini e famiglie e un progetto musicale di punta che ha visto la nascita di Orchestra Machiavelli, l’orchestra stabile più giovane di Verona. Oltre ad essere spazio ospitante per compagnie professionali è anche centro di produzione culturale e luogo adatto alla formazione artistica e professionale. Per l’anno 19.20 sono stati attivati due corsi di teatro per bambini e ragazzi, un corso di teatro per adulti, un corso di youtubing con Andrea Baglio e un corso di Europrogettazione con ALDA – European Association of Local Democracy.

Prezzi:

Intero: 15 euro – Intero con membership: 13 euro

Ridotto under 30/over 65: 12 euro – Ridotto con membership: 10 euro

Biglietti disponibili al link: https://www. fucinaculturalemachiavelli. com/events/romeo-e-giulietta- lettere-dal-mondo-liquido/, presso Box Office in via Pallone 16 oppure in cassa a partire da un’ora prima dello spettacolo.

