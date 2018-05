"Giri di parole" a Castelnuovo del Garda: nuovo ciclo d’incontri con l’autore

Torna a Castelnuovo del Garda la rassegna “Giri di parole”, ciclo di quattro incontri con l’autore promosso dall’assessorato alla Cultura e dalla biblioteca comunale.

«L’iniziativa, accolta con crescente favore negli anni, vuole avvicinare autori e lettori ─ spiega il vicesindaco e assessore alla Cultura Ilaria Tomezzoli ─. Gli scrittori, oltre a presentare i propri lavori, offrono sempre positive occasioni di scambio con il pubblico presente».

Il primo appuntamento è per martedì 8 maggio, alle 21, nella sala civica XI Aprile 1848, con Claudio Forleo e Giulia Migneco. Al centro dell’incontro Lose for life. Come salvare un Paese in overdose da gioco d’azzardo. Il progetto è realizzato da Avviso Pubblico, l’associazione nazionale degli enti locali e delle Regioni per la formazione civile contro le mafie.

Martedì 15 maggio, alle 21, in biblioteca, Giorgio Sembenini presenta Migole de Sogni. Una raccolta di poesie che definiscono un universo sentimentale strutturato su un ordine di valori ben definiti.

L’appuntamento del 22 maggio, sempre in biblioteca alle 21, è invece con Claudia Farina e il suo Catari sul Garda. Maddalena l’apostola e il vescovo donna. Dopo i massacri in Linguadoca, numerosi catari si rifugiarono a Desenzano e Sirmione. Il romanzo narra su basi storiche le loro vicende.

Chiude la rassegna il 29 maggio, alle 21, in biblioteca, Lorena Bernardelli con il libro di poesie Fin all’ultimo giro. La schiettezza è un elemento costante ed autentico di queste liriche, capaci di catturare l’attenzione e la simpatia dei lettori.

Tutti gli incontri sono ad ingresso libero.