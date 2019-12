L'illusionista Giovix al Teatro Stimate per lo show "Non sono un mago"

A Verona l’arte della magia comica in uno spettacolo unico nel suo genere: "Non sono un mago" dell’illusionista e prestigiatore Giovix andrà in scena il 5 gennaio alle ore 20.30 al Teatro Stimate. Lo spettacolo è inserito nel cartellone di Famiglia a teatro, organizzato da Fondazione Aida in collaborazione con il Comune di Verona Assessorato all’Istruzione.

Il pubblico, di tutte le età, potrà apprezzare vere e proprie performance di cabaret dello showman potentino che si lancerà in travolgenti coreografie di tip tap, speed painting ed esilaranti gag comiche fino a momenti più poetici rappresentati dall’arte della manipolazione. Giovix mostrerà tutta la sua verve comica con una versatilità di linguaggi. Tra un numero e l'altro l'artista alterna monologhi ben strutturati da cui emerge la simpatia e lo spessore del mago-comico la cui forte espressività va oltre le parole. Il pubblico apprezzerà la vis comunicativa e la notevole personalità, un misto di eleganza, disinvoltura e spensieratezza che renderà lo spettacolo fluido, leggero e godibile.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Ottanta minuti di divertimento assicurato in cui il pubblico diventa parte attiva interagendo con il protagonista. Tutto questo grazie alla “magia”, o meglio all’illusionismo, un’arte che richiede solerte professionalità e costante allenamento. "Non sono un Mago!" in tour dal 2017, è finalista ai campionati italiani di magia.

Informazioni e contatti

Teatro Stimate (via C. Montanari 1, Verona). Info e prenotazioni: fondazione@fondazioneaida.it – 045/8001471. Biglietti: 8/10 euro

Web: http://www.fondazioneaida.it

Allegati