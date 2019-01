Con Giovanni Dalla Pozza la solidarietà al Motor Bike Expo di Verona

Sarà un 2019 ricco di novità e solidarietà quello del pilota piemontese Giovanni Dalla Pozza, alias Pistuleen, capace di coinvolgere il pubblico con la guida drift spettacolare e con la simpatia che lo rende unico e facilmente riconoscibile. L'instancabile Giovanni Dalla Pozza, sarà presente anche quest'anno al Motor Bike Expo di Verona dal 17 al 20 gennaio. La manifestazione capace di incuriosire migliaia di visitatori ogni anno, lo scorso anno ci sono state 167.000 presenze, vedrà Giovanni Dalla Pozza, impegnato nella sua missione solidarietà. Durante il Motor Bike Expò di Verona, Giovanni sarà testimonial di due associazioni:Famiglie SMA e Associazione Pollicino. Due realtà diverse, ma simili, per le quali il focus principale è il bene dei piccoli. Sma si occupa di bambini e adulti affetti alla Sindrome Muscolare Amiotrofica. La missione è la realizzazione di un centro di infusione del farmaco innovativo capace di bloccare la degenerazione muscolare tipica della malattia, per ogni regione italiana. L'associazione Pollicino è una realtà sarda con sede a Olbia che da anni si prende cura dei bambini ospedalizzati e delle famiglie del territorio; nel 2018 Govanni Dalla Pozza ha partecipato al progetto per l'acquisto di un'isola neo natale da destinare all'Ospedale di Olbia.

Storia

Giovanni Dalla Pozza vive nel mondo dei motori da 14 anni, con oltre 220 gara all'attivo.. Il Drift lo appassiona da soli quattro anni. Nel 2015 quarto nel Trofeo Coppa Italia, nel 2016 primo della sua Categoria nel Campionato Italiano, nel 2017 terzo nel Campionato Francese nella categoria LOisir e nel 2018 quinto nella categoria PRO del Campionato Francese. Nel 2018 ha creduto nel cosidetto "Progetto Tuurbodisel"con il quale ha ottenuto risultati interessanti al Touge di Calmont dove ha affrontato auto di potenza superiore brillando fra I sedici top drivers. Giovanni Dalla Pozza non è solo un brillante pilota, è anche un dinamico istruttore riconosciuto dal Ministero degli Interni. La sua scuola con formule innovative permette agli allievi di avere uno stile di guida personale e di comprendere sempre le dinamiche del circuito durante una gara.

I progetti

Giovanni Dalla Pozza si prepara alla prossima stagione francese, con la cura maniacale dei dettagli che contraddistingue tutto il suo Team. Grazie alla ditta RAL Gomme, che metterà a disposizione pneumatici speciali e colorati per l'evento di Verona, ogni sua perforrmance sul circuito sarà indimenticabile. Giovanni Dalla Pozza è già a Verona pr aprire in grande stile il 2019. Parteciperà al Drifting King of Italy organizzato da Emanuele Festival. Una fine settimana da condividere con piloti in arrivo dai luoghi più diversi, per Giovanni un perfetto test di inizio stagione per la sua BMW arancione e una ottima occasione per fare del bene.