In arrivo le giornate magiche a La GrandeMela con Harry Potter  

Grifondoro, Tassorosso, Serpeverde o Corvonero? A quale casa della scuola di Hogwarts sei destinato? Puoi scoprirlo dal 24 al 31 marzo a La GrandeMela. Per celebrare i vent'anni dall'uscita del primo romanzo della saga dell'apprendista maghetto, il centro commerciale di Sona si trasformerà nel magico mondo di Harry Potter tra le botteghe di Diagon Alley, la scuola di magia e spettacoli di animazione.

Durante la settimana, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 20, nella piazza centrale aprirà la scuola di magia, oltre allo studio del professor Silente, qui verranno ricreate le aule dove si svolgeranno le lezioni di incantesimi e i laboratori. Mentre sabato 24 e domenica 25 lungo le gallerie del centro prenderà vita la fiabesca Diagon Alley con dieci botteghe a disposizione dei piccoli maghetti: qui si potrà partecipare ad una serie di laboratori per la creazione della propria bacchetta magica, degli accessori per il Quiddich, di potenti incantesimi, pozioni magiche e molto altro.

«I romanzi di J. K. Rowling, e i film ad essi ispirati, hanno accompagnato la vita di grandi e piccini negli ultimi vent'anni - sottolinea Marco Cingottini, direttore de La GrandeMela -. Con questo evento rendiamo possibile il sogno di molti bambini e bambine di calarsi nei panni di Harry Potter ed Hermione Granger per vivere una giornata di avventure e di magie. Il nostro centro si conferma così un luogo per tutta la famiglia, per lo shopping ma anche per l'intrattenimento e il divertimento all'insegna della cultura».

“Avventura in costume” è infatti il titolo dell'evento previsto per domenica 25 marzo, alle 10,11,12,15,16,17: i bambini verranno vestiti a tema e potranno rivivere le avventure del maghetto immedesimandosi nei personaggi della saga, vestendone i panni ed emulandone per una giornata le gesta. Piccoli e adolescenti, accompagnati dagli animatori nella magica scuola di Hogwarts, affronteranno per tutta la giornata grandi sfide al fianco dei maghi più famosi.

E per l'occasione alla libreria del centro si potranno trovare tutti i romanzi della saga del mitico maghetto. Mentre tutti i giorni, alle 18 in punto, i professori di Hogwarts daranno vita ad uno spettacolo di animazione mettendo in mostra le proprie abilità nel cavalcare la scopa del Quiddich oppure preparando pozioni magiche.

Sul sito http://www.lagrandemela.it il programma completo delle attività previste giorno per giorno. Per informazioni e iscrizioni contattare La GrandeMela, Tel. 045.6081815, o recarsi direttamente all'info point del Centro in Via Trentino, 1 a Lugagnano di Sona Sona (VR).