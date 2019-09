Visite all'Ossario di Custoza per le "Giornate Europee del Patrimonio"

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio e per il 140° anniversario dall’inaugurazione dell’Ossario, avvenuta nel 1879, lo staff della Cooperativa I Piosi organizza, sabato 21 e domenica 22 settembre 2019, una serie di attività per adulti e bambini.

Oltre alle consuete visite guidate che verranno condotte in orari specifici, tutti potranno mettersi in gioco, con l’ausilio di carta e colori, producendo la propria idea di monumento legato alla memoria e diventando “Architetti per un giorno!” Vi sarà la possibilità di accedere a tutti gli spazi del monumento e alle sale espositive nella ex casa del custode, con l’opportunità di visitare la mostra temporanea “Lorenz M.1854. Il dettaglio nella storia”, dedicata a un fucile della collezione dell’Ossario, rinvenuto nella campagna di scavi del 1877.

Gli spazi esterni del monumento saranno inoltre adibiti a luogo d’esposizione di alcune copie degli 82 progetti pervenuti nel 1877 e partecipanti al bando di concorso per l’erezione dell’Ossario a Custoza. Il percorso espositivo richiama l’episodio, nella storia della costruzione del monumento, che vide la scelta da parte del Comitato esecutivo, di esibire in Gran Guardia, a Verona, i progetti pervenuti da architetti e ingegneri da varie parti d’Italia «affinché ci fosse una critica dei giornali e dell’opinione pubblica».

Vi sarà inoltre l’occasione di calarsi nell’enogastronomia del territorio attraverso le proposte del Ristorante Antico Ristoro e della Cantina “La Bacheta”. Di seguito riportiamo le principali informazioni del programma presso l’Ossario:

Orari di apertura Ossario: 9.30-12.30; 15.30-18.30

Orari visite guidate: 9.45, 10.30, 11.15, 15.45, 16.30, 17.15

Orari attività “Architetti per un giorno!”: 9.45, 10.30, 11.15, 15.45, 16.30, 17.15

Costo biglietto:

5 euro (adulti)

2,50 euro (ragazzi 6 – 18 anni)

Gratis (bambini sotto i 5 anni, disabili)

Il biglietto permette di accedere a tutti gli spazi del monumento, alle sale espositive nella ex casa del custode e di partecipare alle visite guidate e all’attività “Architetti per 1 giorno!”. Per i bambini sotto i 5 anni che desiderano partecipare all’attività di disegno si richiede un contributo di 1 euro.

Informazioni e contatti

Considerati gli spazi limitati e il numero di posti disponibili per ciascuna attività, consigliamo per avere garanzia di partecipazione la prenotazione, all’indirizzo mail: info@ossariocustoza.it o telefonando al numero 346 9652147.

Web: http://www.ossariocustoza.it/

Per completare il programma alleghiamo le proposte culinarie del ristornate Antico Ristoro e della Cantina La Bacheta.

RISTORANTE ANTICO RISTORO - Il menù, proposto per entrambe le giornate, sia per il pranzo che per la cena, prevede:

Antipasto: Tagliere di salumi con giardiniera di verdure

Primo: Tagliolini con coniglio e rosmarino

Secondo: Tagliata di manzo alla griglia

Contorno

Dolce: Torta delle Rose con salsa vaniglia

Caffè, Acqua e vino (1 bicchiere di Custoza)

Costo: 35 euro a persona; 5% di sconto per chi esibisce il biglietto dell’Ossario. È prevista la prenotazione contattando direttamente il ristorante al numero 045 516008.



CANTINA LA BACHETA - La cantina propone degustazioni di vino e prodotti della propria azienda. Il tipo di offerta è a pagamento. Per informazioni su orari, prezzi e per la prenotazione obbligatoria, si prega di contattare direttamente la cantina al numero: 340 3176062 o scrivendo alla mail: info@cantinalabacheta.com