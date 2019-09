Le iniziative a Sommacampagna per Ie Giornate europee del patrimonio

Per il quarto anno consecutivo il Comune di Sommacampagna aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio, con visite guidate a luoghi del territorio, attraverso la particolare chiave di lettura proposta dal Consiglio d’Europa. Il tema proposto quest’anno, “Un due tre... Arte! - Cultura e intrattenimento” è stato declinato a Sommacampagna con la riscoperta di alcuni luoghi normalmente frequentati o visitati, ma da osservare con occhi diversi.

A Caselle si visiterà la Chiesa Parrocchiale del SS. Redentore attraverso un viaggio nel tempo, alla scoperta di una chiesa nata dalla comunità. Una chiesa che racchiude un patrimonio Liberty, opera del pittore Carlo Donati, ricco di simboli e significati. Non tutti sanno, ad esempio, che molti dei personaggi ritratti dal pennello del pittore veronese sono persone che sono state determinanti nella nascita della chiesa di Caselle e che, in questo maestoso dipinto che adorna il presbiterio, sembrano voler accompagnare i fedeli in un viaggio senza tempo. L’appuntamento è per domenica 22 settembre alle ore 15.15 presso il sagrato della chiesa, guidati dai volontari di Sommacampagna si Racconta. Visita a offerta libera.

L’Ossario di Custoza resta la tappa obbligata delle Giornate Europee del Patrimonio: il compendio monumentale, infatti, è compreso nell’offerta culturale dalla prima data di adesione del Comune di Sommacampagna. In occasione del 140° anniversario dalla sua inaugurazione, quest’anno si propone un percorso espositivo con l’illustrazione dei progetti presentati al bando di concorso per l’erezione del monumento. Con “Architetti per un giorno” si darà la possibilità ai visitatori di mettersi in gioco, con l’ausilio di carta e colori, presentando il proprio progetto di monumento dedicato alla memoria. Orari e costi su www.ossariocustoza.it.

Promotrice dell’iniziativa è l’Assessore alla Cultura Eleonora Principe, che da qualche anno cura il rapporto con l’ufficio di Venezia del Consiglio d’Europa. “Le Giornate Europee del Patrimonio sono un’opportunità unica per il territorio per farsi conoscere, mettendosi sullo stesso stesso piano di luoghi della cultura di tutta Europa. Con la consapevolezza che i nostri monumenti, nel loro piccolo, contribuiscono ad arricchire un più ampio patrimonio culturale”. Conclude Principe “E’ fondamentale che in queste occasioni i nostri cittadini siano protagonisti, per trasmettere la passione che li lega al territorio, offrendo un’accoglienza che non ha uguali. E in questo modo coltivando una cultura europea”

Comune di Sommacampagna

Ufficio Cultura: tel. 045 8971356 - mail: ufficio.cultura@comune.sommacampagna.vr.it

Web: https://www.comune.sommacampagna.vr.it

- https://www.facebook.com/ComuneSommacampagna/