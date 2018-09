Giornate Europee del Patrimonio all'Ossario di Custoza

Il 22 e 23 Settembre 2018 si terranno le Giornate Europee del Patrimonio. L’Ossario aderisce anche quest’anno con delle speciali visite guidate. In particolare sabato 22 alle ore 10, in presenza di una rappresentanza del Touring Club Italiano, sede di Verona, verrà organizzata una visita guidata dal titolo: “L’Ossario all’origine dell’odierno turismo storico”. Il Colle Belvedere da teatro di battaglie si trasforma, a poco a poco, in meta di pellegrinaggio sulle tombe dei soldati. Con la costruzione dell’Ossario la memoria viene istituzionalizzata e ha inizio l’era del turismo patriottico. La visita guidata renderà omaggio al Touring Club Italiano, che organizzò la sua prima gita all’Ossario nel 1902, durante il tour sui luoghi delle battaglie risorgimentali.

Per prenotazioni è necessario rivolgersi al gruppo TCI di Verona: tel 338 4537216 – email: verona@volontaritouring.it.

La giornata proseguirà poi con le consuete visite guidate, secondo i soliti orari consultabili sul sito www.ossariodicustoza.com.

Domenica 23 settembre alle ore 10.30 e alle ore 16.30 saranno proposte due visite guidate speciali che ripercorreranno il tema del turismo patriottico e il ruolo dell’Ossario come punto d’arrivo nel percorso di memoria dei fatti risorgimentali.

Durante le due giornate, gli orari di apertura e delle visite guidate, nonché i prezzi relativi, saranno i consueti, consultabili sul sito www.ossariodicustoza.com

È gradita la prenotazione a info@ossariodicustoza.com o al 346 96 52 147 durante gli orari di apertura.