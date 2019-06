A Bardolino una giornata dedicata alla pulizia del lago

La società subacquea "Up and down" che opera come diving e scuola sub nel lago di Garda, promuove una giornata ecologica, dedicata alla pulizia del lago, con il patrocinio del Comune di Bardolino, la collaborazione del motoclub Bardolino e la partecipazione di SEA SHEPPERD, organizzazione mondiale per la salvaguardia dell’ambiente marino.

La manifestazione, si svolgerà domenica 23 giugno 2019. Sono previsti circa 40 subacquei e 100 persone da terra, che daranno supporto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

