Giornata Nazionale della Famiglie al Museo: le iniziative all'Ossario di Custoza

Domenica 13 ottobre torna la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo all’Ossario di Custoza. Si tratta di un’iniziativa nazionale alla quale l’Ossario aderisce dal 2016: un giorno in cui poter visitare i musei in Italia in modo speciale con tutta la famiglia, un’iniziativa che prevede che su tutto il territorio del paese musei, fondazioni ed altri luoghi espositivi si aprano alle famiglie con visite didattiche, giochi a tema, iniziative speciali e attività pensate appositamente per l’occasione.

Come ogni edizione anche quest’anno sarà centrata su un filo conduttore. Il tema di quest’anno “C’era una volta al museo” vuole presentare al pubblico di F@Mu e ai Musei aderenti alla manifestazione l’arte dello “Storytelling” come particolare ed efficace strumento di mediazione culturale.

L’Ossario di Custoza ha il piacere di ospitare i rievocatori dell’Associazione storico culturale Amaltea, con proposte didattiche sulla fotografia d’epoca, sulla scherma sia civile che militare e sulla chirurgia da campo del periodo ottocentesco. Il pubblico avrà inoltre la possibilità di veder ricostruito con la massima cura e attenzione per i particolari, l’equipaggiamento dei bersaglieri della 5a Compagnia 2° Battaglione e dei fanti italiani del 13° Reggimento Brigata Pinerolo, impegnati nelle battaglie risorgimentali che hanno segnato il territorio di Custoza. Vi sarà anche un esempio di abito popolare femminile realizzato secondo la moda in vigore in quel periodo in Nord Italia.

Durante la giornata sarà anche possibile accedere a tutti gli spazi del monumento e alle sale espositive nella ex casa del custode, con l’opportunità di visitare la mostra temporanea “Lorenz M.1854. Il dettaglio nella storia”, dedicata a un fucile della collezione dell’Ossario, rinvenuto nella campagna di scavi del 1877.

La stessa giornata rientra nella proposta regionale delle Fattorie Didattiche Aperte, dedicata quest’anno al Turismo Lento. L’Ossario di Custoza propone, in collaborazione con l’agriturismo Corte Vittoria, una passeggiata storica: nella pausa pranzo, dalle 12.30 alle 15.30, i rievocatori percorreranno il sentiero naturalistico “Camminacustoza”, raggiungendo l’agriturismo nella suggestiva “Valle dei Molini”. Una giornata in cui attraverso la storia, si conoscerà il territorio, la sua cultura, il suo paesaggio e i suoi prodotti.

Informazioni e contatti

Durante la giornata l’Ossario seguirà il normale orario di apertura: 9.30-12.30; 15.30-18.30.

Il costo del biglietto è di 5 euro (adulti); 2,50 euro (6-18 anni); gratis (bambini sotto i 5 anni, disabili). Prezzi convenzionati per i soci FAI, Touring Club, FIAB.

Ossario di Custoza - Salita Generale Govone - 37066 Custoza di Sommacampagna (Vr).

Tel. 346 9652147 - Mail: info@ossariocustoza.it

Web: http://www.ossariocustoza.it/