A Verona si festeggia la "Giornata Mondiale del Rifugiato" al Forte Sofia

Pronti per la quarta edizione dell'evento organizzato da One Bridge To Idomeni per la Giornata Mondiale del Rifugiato. Seguendo il tema dell’anno scorso (la coesione sociale: cosa comporta incontrare il migrante ed accoglierlo in città) il 20 giugno appuntamento al Forte Sofia, dove questa volta il titolo della giornata sarà: "Stranieri-residenti: re-inventare le pratiche politiche fuori dalle istituzioni".

Il programma

Appuntamenti

18.00 - Riproduzione in loop del documentatrio MIAA globalvillage

19.45 - Testimonianza in cima al forte con ivolontari One Bridge To Idomeni

20.00 - Performance artistica di Cibo

