Anche a Verona si festeggia la giornata mondiale della filosofia: "Filosofia e salute"

Come ogni anno, l’associazione Nuova Acropoli partecipa alla Giornata Mondiale della Filosofia indetta dall’Unesco, approfondendo il tema “Filosofia e Salute – come può la filosofia essere arte dello star bene”. Nuova Acropoli Verona propone per mercoledì 27 novembre alle ore 20.15 una conferenza, ad ingresso libero, dal titolo “Le vie della salute: filosofia, ecologia e alimentazione”.

Ogni giorno ci “salutiamo” – da Salus-utis – ci auguriamo salute l'un l'altro, sapendo che è un valore fondamentale senza il quale si vive male. Spesso però ci curiamo di essa solo nell'emergenza, quando ormai è compromessa. La salute diventa così la ricerca dell’antidoto alla malattia. Ma perché non coltivare la ricerca della Salute nella sua naturalezza? Stare bene è una necessità di tutti, ma siamo sicuri che basti una dieta controllata ed esercizio fisico? Salute è equilibrio, necessario in tutte le componenti dell'essere umano: quante volte un dolore fisico si è tradotto in malumore emozionale? Quante volte lo stress o un dispiacere si sono fatti sentire con mal di testa, irritazioni e malesseri fisici. L'uomo è un insieme di più elementi e vivere in salute significa coltivare integrità di ogni parte, armonizzarle le une con le altre, diventare integri.

La filosofia in tutto questo? Offre gli strumenti per ricercare una salute che non è soltanto fisica ma che è ugualmente necessaria all'uomo ed alla società. Il 27 novembre alle ore 20.15, Stefano Musante presidente dell’associazione Nuova Acropoli Verona e i volontari proporranno un appuntamento per approfondire la filosofia attiva come strumento per conoscersi e trovare quotidianamente le soluzione per una vita sana ed equilibrata.

Informazioni e contatti

Per qualsiasi informazione, è possibile rivolgersi direttamente all’associazione dal lunedì al giovedì dalle 19 alle 21, presso la sede in via Merano 17 (borgo Roma - traversa di via Scuderlando) – tel./sms/ whatsapp 3807689599.

Maggiori informazioni sono presenti nel sito www.nuovaacropoli.it o scrivendoci via mail a verona@nuovaacropoli.it