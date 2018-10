Anche a Verona si celebra la Giornata europea contro la tratta: gli appuntamenti in città

Il 18 ottobre, in tutta Europa, si celebrerà la Giornata contro la tratta degli esseri umani. Anche Verona aderisce, come partner del progetto N.A.Ve - Network Antitratta per il Veneto.

Tre gli appuntamenti aperti a tutta la cittadinanza. Mercoledì 17 ottobre, alle ore 21.30 al Museo Africano, proiezione dei cortometraggi "Il potere dell'oro rosso" e "La giornata". Introduzione e dibattito a cura degli operatori Azalea.

Giovedi 18 ottobre, alle ore 10, in sala Farinati alla Biblioteca Civica, proiezione di un docufilm sullo sfruttamento lavorativo, a seguire dibattito e presentazione del Progetto N.A.Ve.

Sempre giovedì, alle ore 13, davanti alla Biblioteca Civica, si terrà il lancio di palloncini organizzato dal Numero Verde Antitratta e un buffet preparato dalle ragazze che frequentano il “Laboratorio occupazionale – Cafè Bijoux” della Comunità dei Giovani.

La finalità delle proposte è quella di diffondere quanto più possibile un messaggio di condanna della tratta e delle gravi forme di sfruttamento delle persone (sessuale, lavorativo, economie illegali, accattonaggio).

Le iniziative, patrocinate dalla Regione Veneto, sono realizzate con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Pari opportunità.