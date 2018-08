Giornata epilazione laser: posti limitati

Cosa accadrà in giornata:

- Un esperto sarà a tua disposizione per 30 min, per illustrarti dettagliatamente come avviene l’epilazione permanente progressiva, mostrarti la nostra tecnologia e rispondere alle tue domande;

- Sulla base dei tuoi obiettivi, studieremo un pacchetto personalizzato.



Con i trattamenti di epilazione definitiva a Laser Diodo e Luce Pulsata - specializzazione del nostro Centro – otterrai:

- Sedute velocissime (es. mezza gamba diodo = 10 minuti; mezza gamba luce pulsata = 30 minuti)

- Trattamento indolore

- Risultato duraturo

- Addio irritazioni

- Pacchetti garantiti

- Prezzo giusto

- Pagamenti Dilazionati



Abbiamo molte formule a listino e di certo troverai quella più adatta per te.

