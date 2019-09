In Gran Guardia a Verona la "Giornata della didattica"

Il mondo della scuola veronese a 360 gradi. Dai progetti per l’infanzia, ai laboratori scientifici, fino alle iniziative dei musei. Torna, giovedì 5 settembre, la "Giornata della Didattica", l’appuntamento organizzato dal Comune per presentare a insegnanti, studenti e famiglie tutte le proposte e i percorsi educativi per l’anno 2019-2020.

L’iniziativa, giunta alla diciassettesima edizione, si terrà dalle 10 alle 17, in Gran Guardia. Nel corso della giornata sarà possibile visitare i numerosi stand e ricevere informazioni dettagliate su itinerari didattici e modalità di adesione e prenotazione. Oltre 200 proposte, promosse da istituzioni e associazioni, che sono raccolte nella pubblicazione "I ragazzi alla scoperta di Verona". La guida di tutte le iniziative disponibili, aggiornata di anno in anno, verrà distribuita durante la manifestazione.

Tra gli stand anche quelli del Comune. L’assessorato all’Istruzione sarà presente per fornire informazioni su borse di studio, Cer, ristorazione scolastica, Consiglio delle bambine e dei bambini, servizi per l’infanzia e molto altro. Quello alla Cultura, invece, avrà uno spazio dedicato a ‘DidaMusei. Cultura e scuola si incontrano’, un modo per favorire l'interazione tra scuola, musei e famiglie e per presentare tutte le proposte formative che avranno luogo negli spazi espositivi cittadini.

A questo proposito il 5 settembre, alle ore 14, si terrà, nella sala conferenze della Gran Guardia, l’incontro "Il museo liquido. La didattica museale tra destrutturazione e nuove modalità comunicative". Nicolette Mandarano, storica dell’arte e docente dell’Università Sapienza di Roma, insieme alla blogger Antonia Falcone e all’ideatore del progetto Yeah per l’inclusione sociale Fabio Liotti, approfondirà quelle che sono le modalità comunicative tra i musei e il mondo della scuola.

Informazioni e contatti

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti.

Per partecipare basta inviare una mail all’indirizzo segreteriadidattica@comune. verona.it.

Web: https://www.facebook.com/Didattica-nei-Musei-Veronesi