Per la Giornata internazionale contro il razzismo, in Feltrinelli la mostra dedicata a Nelson Mandela

Il 21 marzo è la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Discriminazione Razziale, istituita dalle Nazioni Unite nel 1966 in memoria del massacro di Sharpeville del 21 marzo 1960, quando sessantanove manifestanti neri furono uccisi da trecento poliziotti bianchi durante la marcia pacifica di disobbedienza alle leggi razziste dell’apartheid, che vietavano l’accesso ai neri in intere aree della città (Pass Laws).

Per il 21 marzo 2018, il Gruppo Feltrinelli con l’associazione Il Razzismo è una brutta storia propone una mostra nelle Librerie Feltrinelli di nove città italiane, tra le quai anche Verona, che celebra la figura di Nelson Mandela nel centenario dalla sua nascita: un percorso di 24 immagini tratte dal libro La sfida della libertà, la seconda parte dell’autobiografia di Madiba pubblicata quest’anno da Giangiacomo Feltrinelli Editore e scritta insieme a Mandla Langa.

La mostra che sarà visibile fino al 31 marzo a Verona, percorre gli episodi significativi di questa storia: dalla leggendaria stretta di mano con François Pienaar, capitano degli Springbok – la nazionale di rugby sudafricana –, agli incontri con Yasser Arafat, Bill Clinton, per arrivare a istantanee private che lo ritraggono in piccoli gesti quotidiani.

Dal 19 al 31 marzo, l’esposizione è allestita in contemporanea nelle Librerie laFeltrinelli di nove città: Milano, laFeltrinelli di Piazza Piemonte; Torino, laFeltrinelli Express di Stazione Porta Nuova; Genova, laFeltrinelli di via Ceccardi; Verona, laFeltrinelli di via Quattro Spade; Firenze, laFeltrinelli di via Ceccardi; Roma, laFeltrinelli di Galleria Alberto Sordi; Napoli, laFeltrinelli di Piazza dei Martiri; Palermo, laFeltrinelli di via Cavour; Catania, laFeltrinelli di via Etnea.

Il libro inizia con le parole con cui terminava la prima parte dell’autobiografia Lungo cammino verso la libertà (Feltrinelli, 2013) - “Assieme alla libertà vengono le responsabilità: Il mio lungo cammino non è ancora alla fine” – e ricorda, a partire dal 1994, gli anni della presidenza di Mandela. Primo presidente eletto democraticamente in Sudafrica, nel corso dei cinque anni dell’incarico lui e il suo Governo hanno dato inizio a un’impresa straordinaria: trasformare una nazione lacerata da secoli di colonialismo e apartheid in una democrazia autentica, nella quale tutti i cittadini sudafricani siano uguali di fronte alla legge.

Il Razzismo è una brutta storia

È l’associazione promossa dal Gruppo Feltrinelli, nata il 21 marzo 2011 per contrastare il razzismo con gli strumenti della cultura. Lavoriamo insieme a bambine e bambini, ragazze e ragazzi, associazioni, scuole, carceri e biblioteche per decostruire gli stereotipi e affrontare le paure alla base di tutte le discriminazioni.

Gruppo Feltrinelli

Il Gruppo Feltrinelli è un protagonista affermato nell'ambito della cultura di ricerca e dell'intrattenimento critico, con un'offerta innovativa, multidimensionale e accessibile che promuove l'autonomia e la libertà di pensiero. Il Gruppo opera su tutta la filiera del libro, dall'editoria, con Giangiacomo Feltrinelli Editore e con le sigle editoriali collegate – Apogeo, Gribaudo, Rough Guide e in Spagna Anagrama – al retail con la catena Librerie Feltrinelli (oggi 120 in tutta Italia).