In piazza dei Signori la "Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca"

Il fascino delle auto d’epoca torna a Verona. L’appuntamento è per domenica 29 settembre, dalle 10 alle 19, in piazza dei Signori, con la Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca promossa da ASI (Automotoclub Storico Italiano).

Per l’occasione, il club veronese dell’Historic Cars Club, punto di riferimento per gli appassionati di moto e auto storiche, porterà in piazza una dozzina di vetture di diversi modelli e momenti storici, non solo auto di lusso ma anche veicoli alla portata di tutti, usati in passato nella quotidianità.

Inoltre, in occasione dell’evento, in tutta Italia più di 110 musei di veicoli storici resteranno aperti gratuitamente, per consentire a tutta la cittadinanza di approfondire la storia, la cultura e la tradizione italiana anche attraverso questo settore.

Informazioni e contatti

Web: https://www.hccverona.it/