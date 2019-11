Giorgio Gobbo e il Collettivo Tetto di Nembi in concerto a Verona

Sabato 16 novembre alle ore 21 presso il Teatro Parrocchiale di S.Maria Ausiliatrice in via Prati, 10 a Verona, avremo l'onore di ospitare Giorgio Gobbo con Collettivo Tetto di Nembi in concerto acustico.

Giorgio Gobbo è cantante, autore di canzoni, chitarrista e compositore. Co-fondatore e voce della storica band veneta Piccola Bottega Baltazar, ha pubblicato nel 2019 il primo album da solista “Nettare dell’estate”, presentato con una serie di concerti in luoghi naturali del Veneto, dai colli Euganei, alle prealpi vicentine fino alle Dolomiti. Realizza musiche per il teatro, il cinema, la danza ed opera nel mondo della sofferenza psichica dove ricerca il rapporto tra espressività e terapia. Oltre alla musica ama le montagne solitarie, le buone compagnie, i libri.

Il Collettivo Tetto di Nembi è un ensemble di sei musicisti nato in occasione della Notte dei Senza Fissa Dimora a Padova nel 2018. Da allora sale sul palco ad offrire armonie acustiche ogni volta si presenti l'occasione di dare sostegno ad iniziative di rilevanza sociale e culturale. Clarinetto, violino, violoncello, ocarina, percussioni e contrabbasso sono la tavolozza da cui l'ensemble attinge i suoi colori, di volta in volta accesi o più sfumati grazie alla varietà di atmosfere musicali che caratterizza l'impasto sonoro della formazione, in questa occasione impegnata ad accompagnare il cantautore Giorgio Gobbo.

Informazioni e contatti

Il concerto sarà a ingresso gratuito, con contributo volontario di solidarietà a supporto delle attività svolte dal Comitato A.S.M.A.

Web: https://www.facebook.com/events/1065627323607645/