"Giochi antichi" al Parco Giardino Sigurtà per una domenica di divertimento in famiglia

Torna, per il quarto anno consecutivo, domenica 24 marzo 2019 al Parco Giardino Sigurtà l’appuntamento dedicato ai "Giochi Antichi": dalle ore 10 alle 18 nella cornice primaverile del Giardino, circondati da oltre un milione di tulipani in fiore, grandi e piccoli potranno così conoscere i giochi tradizionali: questi passatempi, infatti, sono ancora praticati regolarmente dalle comunità di gioco ospiti.

L'evento, organizzato in collaborazione con l'Associazione Giochi Antichi, sarà un viaggio nella tradizione popolare italiana, alla scoperta degli usi e costumi tipici delle regioni: l'occasione per provare tanti ed entusiasmanti giochi. Vi saranno il penacio, una sorta di volano, il piedritto che prevede l'atterraggio di birilli con una sfera di marmo, la rana ovvero una versione di antico flipper, sburla la roda (spingi la ruota) che consiste nel far rotolare una balla di paglia di 250 kg, i trampoli che da sempre affascinano grandi e piccoli, esibizioni di cornamuse e percussioni, il singlestick ovvero una specie di scherma antica e, come detta l'antica tradizione ungherese, non mancheranno esibizioni con la frusta, la sciabola e l'arco.

L'Associazione Giochi Antichi dal 2002 ricerca, studia e sostiene il gioco tradizionale sul territorio italiano e mondiale. Fa parte di AEJeST (Association Européenne des Jeux et Sports Traditionnels) ed è ideatrice di Tocatì - Festival Internazionale dei Giochi in Strada, festival giunto alla XVII edizione e candidato UNESCO al Registro delle Buone Pratiche di Salvaguardia del Patrimonio Culturale. La manifestazione è gratuita previo acquisto del biglietto di entrata al Parco.

(fonte Facebook arco Giardino Sigurtà)