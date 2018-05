Giocabimbi a Bardolino: due giorni ad uso esclusivo dei più piccoli sul lago di Garda

Torna a Bardolino la manifestazione dedicata ai più piccoli e le loro famiglie: una due giorni all’insegna del divertimento e dei giochi all’area aperta. Sabato 12 e domenica 13 maggio il “Giocabimbi” presenta la sua sesta edizione: decine di attività, giochi e avventure dedicate ai bambini, che animeranno il weekend nel Parco e Villa Carrara Bottagisio a Bardolino.

Il primo appuntamento è fissato per sabato 12 a partire dalle 19.30 con l’associazione GiocAdo, che offrirà ai ragazzi dai 13 ai 18 anni la possibilità di passare una serata con protagonisti i Table Games a Villa Carrara Bottagisio. Tre ore in compagnia di giochi speciali per un divertimento assicurato (iscrizione obbligatoria).

Domenica si parte con il mercatino dell’usato gestito interamente dai bambini, che sarà l’evento di apertura del secondo giorno di “Giocambimbi”: alle 10.30 al Parco Carrara Bottagisio, i bambini iscritti avranno la possibilità di scambiare o vendere oggetti in loro possesso o creati dagli stessi.

Il lungolago, invece, sarà il palcoscenico delle attività della Polizia Locale, che insegnerà ai bambini l’educazione stradale attraverso l’utilizzo di go-kart a pedali. Accanto a questo troveranno spazio i Vigili del Fuoco, all’interno di un’area dove i più piccoli seguiranno un percorso didattico al cui termine verrà rilasciato loro il diploma “Vigile del Fuoco junior”: l’occasione unica di essere dei piccoli pompieri per un giorno.

Sempre a partire dalle 10.30 i volontari della Croce Rossa Italiana e Avis Bardolino intratterranno i bambini con trucca bimbi, free hugs e laboratori interattivi. Ci sarà, inoltre, l’opportunità di visitare un’ambulanza e l’idroambulanza. Non mancherà la grande area dedicata ai gonfiabili, accessibili a tutti i piccoli gratuitamente su Parco Carrara Bottagisio. All’interno delle sale di Villa Carrara Bottagisio si terrà, invece, la mostra costruzioni Legocon Luca Pachera, Matteo Mazzi e Federico Bianchi.

Le attività, però, non finiscono qui: insieme a Paola e Pamela della ludoteca “Raggio di Sole” dalle 11 alle 12.30 ci sarà il laboratorio per bambini “In giardino con la fantasia”: un laboratorio dedicato alla festa della mamma. Alle 15 arriverà a colorare il Parco anche il Ludobus, con il suo carico di giochi, scoperte e avventure per i più piccoli.

Organizzato da Fondazione Bardolino Top in collaborazione con il Comune di Bardolino, “Giocabimbi” è una due giorni per tutti, grandi e piccini. Immersi nella magica atmosfera che Bardolino sa regalare, si potranno scoprire nuovi giochi e attività, completamente gratuiti. Per il calendario completo e ulteriori informazioni: www.bardolinotop.it.