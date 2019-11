Gino Paoli e Danilo Rea in concerto al Teatro Salieri di Legnago

Un’autentica icona della canzone d’autore e uno dei più lirici e creativi pianisti della scena jazzistica nazionale: Gino Paoli e Danilo Rea arriveranno al Teatro Salieri di Legnago (VR) venerdì 6 dicembre alle ore 20.45 per proseguire la rassegna di eventi benefici a favore dell’Associazione Amici di Don Walter di Legnago.

Il concerto, davvero unico per la città del Torrione, è presentato ancora una volta dall’avvocato Francesco «France» Salvatore, ex presidente dell’Ac Legnago Salus e grande appassionato di musica italiana, con il patrocinio del Comune di Legnago, il supporto di FPS e PG Consulting e dell’ufficio stampa A-Z Press. Il cantautore originario di Monfalcone, dove è nato nel 1934, ma genovese d’adozione fin dall’infanzia, e il pianista romano (ma vicentino di nascita, classe 1957) formano un sodalizio capace di incantare diverse generazioni grazie all’intesa e alla perfetta alchimia musicale dei due artisti uniti dalla loro continua voglia di sperimentare e mettersi in gioco.

Accreditato di numerosi sold out sui più prestigiosi teatri d’Italia e all’estero, il loro live si presenta come un concerto unico ed emozionante, a base di voce, pianoforte e improvvisazione, su una scaletta aperta che si rinnova di volta in volta con brani tratti dall’ultimo album “Appunti di un Lungo Viaggio”. Si ascolteranno le canzoni più amate di Gino Paoli – come “Il Cielo in una Stanza”, “Averti Addosso”, “Vivere Ancora”, “Perduti”, “La Gatta”, “Come si Fa”, “Questione di Sopravvivenza” – insieme a chicche dei cantautori genovesi, che per Gino sono gli amici di una vita, ma non mancherà nemmeno un omaggio alla melodia napoletana e alla canzone d’autore francese, che hanno in Paoli e Rea due appassionati conoscitori.

Informazioni e contatti

I biglietti per il concerto – che di sicuro entrerà a pieno titolo nell’albo d’oro del teatro legnaghese – sono prenotabili contattando i numeri 328.1489895, 324.0930775 e 373.7007070.

