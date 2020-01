A Verona il "Gin party" con ingresso libero presso il Pika Club

Finalmente arriva a Verona il "Gin Party"! Provate a pensare alla storia del Gin come ad un romanzo che intreccia la vita di milioni di persone, di tutte le classi sociali e in differenti periodi storici. Venite a scoprire come il gin ha cambiato il mondo.

Area degustazioni e 70 etichette selezionate! Il tutto sempre accompagnato dalla migliore cucina di strada e la musica più coinvolgente per ricreare un'atmosfera straordinaria.

Sezioni:

Degustazioni

Area Drink - 52 Gin Premium e 16 Gin Premium Gold

Live Music & Dj Set

Area Ristoro con truck food

Sarà un'occasione imperdibile per assaporare nuovi brand, scoprire storie affascinati, gustare ricette uniche e conoscere cultori del settore.

Gin Party a Verona - Pika Club, in via Salisburgo 10/C

Ingresso libero: 70 etichette di Gin!

Il programma delle serate

Venerdì 31 gennaio: 19.30- 02.30

21 Junk Barrel - Rockabilly Trio

23 Dj Set - Revival, Dance

Sabato 1 febbraio: 19.30 - 04

20.30 Pete Conrad - Rock Duo

23 B-Plastic - Live Set

00.30 Silent Party

Silent Party® Sabato 1 febbraio al Pika, Verona, in Via Salisburgo 10/C. Il locale famoso per ospitare le feste più diverse e il suo carattere originale.

Per l'occasione il locale diventerà la casa di tutti gli amanti del Gin!

Area ristoro:

Al Mitimangio Street Food

Hamburger, manzo o maiale, e carni aromatizzate e cotte a bassa temperatuta

Fumettoperfetto

Panini con carne prima affumicata e poi cotta allo spiedo

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/ginpartyitaly

Gallery