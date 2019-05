Appuntamento al giardino storico di Pojega con degustazione di vini

Per la 2^ edizione di "Appuntamento in Giardino" promosso da APGI, domenica 2 giugno, dalle 10 alle 18, lo storico Giardino di Pojega a Negrar, nel cuore della Valpolicella, proporrà l’ingresso al prezzo speciale di Euro 5,00 con degustazione, a seguire, dei migliori vini della Cantina Guerrieri Rizzardi, importante realtà vitivinicola presente in Valpolicella, a Bardolino e a Soave.