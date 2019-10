Visita guidata a Giardino Giusti e al suo palazzo

Domenica 6 ottobre 2019 si terrà a Verona l'appuntamento con "Giardino Giusti e il suo palazzo. L'invenzione del giardino all'italiana". Una visita guidata al giardino Giusti e al suo palazzo, alla scoperta di arte, natura e storia che hanno reso unico questo gioiello.

Incontro: ore 14.45 inizio alle ore 15.

Dove: davanti Hall del Giardino Giusti in via giardino Giusti, 2.

Costo*: 10 euro a persona - Ridotto 5 euro per ragazzi 12 ai 18 anni (*+7 euro ingresso giardino e palazzo Giusti).

Durata: 2 ore.

La visita è garantita anche in caso di pioggia.

Informazioni e contatti

Si raccomanda la prenotazione chiamando il numero 045/595047 oppure scrivendo a info@guideverona.com.

Web: http://www.veronaguide.it/