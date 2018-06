Per il Festival della Bellezza di Verona, venerdì 8 giugno al Giardino Giusti Michele Serra e Paolo Jannacci presentano “Quelle facce un po’ così – Jannacci e quelli che…”, un racconto con musica che fa rivivere l’estro, il lirismo e la genialità del grande Enzo Jannacci e dei protagonisti della satira nella canzone.

Le gesta dei protagonisti di una satira dal taglio surreale, da Walter Valdi a Beppe Viola, da Piero Ciampi a Rino Gaetano; su tutti Jannacci, caposcuola al Derby, pioniere del rock ’n roll italico in duetto con Gaber, cardiologo della canzone che col suo personaggio stralunato ha regolato per decenni il battito del cuore degli italiani con la cura del riso e della commozione.

In scena il figlio Paolo esegue (voce e pianoforte) alcuni classici a punteggiare il racconto di un artista insuperabile nel mettere in scena il dramma e la comicità dell’esistenza.

Dialoga Alcide Marchioro.

Michele Serra

Arguto, ironico, poliedrico, è tra i più vivaci e influenti scrittori e intellettuali italiani. Dopo la maturità classica, studente di lettere a soli vent’anni inizia l’attività giornalistica, con cronache e commenti tra i più svariati: il suo repertorio spazia dalle recensioni discografiche, alle rubriche sportive, agli appunti di viaggio, come in Tutti al mare, primo di molti libri di successo, tra cui la raccolta di racconti Il nuovo che avanza, quella di poesie Poetastro. Poesie per incartare l’insalata e il romanzo Il ragazzo mucca. Nel 2013 pubblica Gli sdraiati, visione di una nuova generazione agli occhi dei padri, nel 2015 Ognuno potrebbe, sull’ossessione dell’io. Ha fondato nell’89 il settimanale satirico Cuore, diretto fino al ‘94. Dal ‘96 collabora con Repubblica, come editorialista di punta e tenendo giornalmente una rubrica fissa nella pagina centrale delle opinioni, L’amaca, in cui commenta con acume e ironia vicende e costumi della nostra società. Collabora anche a L’Espresso, con la rubrica Satira preventiva, visionaria parodia di fatti e protagonisti dell’attualità.

È autore di spettacoli teatrali e televisivi. Per molti anni ha scritto i testi delle apparizioni tv e degli spettacoli di Beppe Grillo. Nel ‘93 partecipa al cast del programma Cielito lindo. Nel ‘97 debutta a teatro lo spettacolo Giù al nord, scritto per Antonio Albanese. È stato autore del programma condotto da Fabio Fazio Che tempo che fa.

Paolo Jannacci

Estroso ed eclettico polistrumentista e compositore, è musicista jazz e autore di colonne sonore. Si esibisce con diverse formazioni e nell’interpretazione di canzoni del padre Enzo. Tra le colonne sonore composte, ha ricevuto la nomination al David di Donatello per quella di Piccoli equivoci di Ricky Tognazzi ed è autore della canzone Che si fa per il film Somewhere di Sofia Coppola.

Biglietto: € 12,00

Disponibili al Verona Box Office e sui circuiti Ticketone e Geticket (punti vendita e call center 848002008)

Orario: 18.30

Promosso dal Comune di Verona, il Festival della Bellezza è organizzato dall’associazione Idem con la direzione artistica di Alcide Marchioro. Partner sono Cattolica Assicurazioni e Banco Bpm; media partner RAI Radio1, Touring Club Italiano, Spettakolo.it, Fonda zione Corriere della Sera, l'Arena.

Il programma completo del festival è disponibile sul sito www.festivalbellezza.it.

(fonte foto Festival della Bellezza)