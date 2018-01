Gianni Morandi torna in concerto all'Arena di Verona per il suo "D'amore d'autore" tour

Continuano con successo le vendite dell’attesissimo Gianni Morandi Tour 2018 “D’amore d’autore”. Infatti, a meno di un mese dall’uscita dell’album di inediti “D’amore d’autore”, si aggiunge a grande richiesta un nuovo appuntamento al Tour 2018 che partirà il 24 febbraio dall’ Rds Stadium di Rimini e farà tappa nei principali palasport italiani.

Gianni Morandi sarà in concerto all'Arena di Verona il 25 aprile, in occasione dell'inaugurazione della stagione 2018 degli spettacoli extra lirica nell'anfiteatro scaligero. Il cantautore bolognese ha annunciato così dalla sua pagina Facebook il suo ritorno a Verona: «Sono felice di dirvi che il 25 aprile canterò all’Arena di Verona. Sarà il concerto che aprirà la nuova stagione dell’Arena...».

I concerti del nuovo tour di Gianni Morandi seguiranno l’uscita di “D’amore d’autore”, il 40esimo album di Gianni Morandi, disponibile in pre-order su iTunes e su Amazon da venerdì 20 ottobre e presentato ufficialmente lo scorso 16 novembre.

Il disco esce a quattro anni di distanza dall’ultimo album di inediti “Bisogna vivere”. Un progetto unico che porta la firma di grandi autori della musica italiana, tra cui Elisa, Ivano Fossati, Levante, Luciano Ligabue, Ermal Meta, Tommaso Paradiso, Giuliano Sangiorgi e Paolo Simoni.

