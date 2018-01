Gianni Cuperlo in Feltrinelli presenta il libro "Sinistra e poi. Come uscire dal nostro scontento"

Venerdì 26 gennaio 2018, alle ore 18.00, presso la Feltrinelli in via Quattro Spade 2 a Verona, ospite l'On. Gianni Cuperlo in occasione dell'uscita del suo ultimo libro "Sinistra e poi. Come uscire dal nostro scontento" (Donzelli). Modera la conversazione Roberto Fasoli, presidente dell'Associazione “Sinistra XXI Secolo”.

Quando avanza la destra, alla sinistra unirsi conviene. Quando avanza una destra aggressiva e illiberale l'unità dei progressisti si fa imperativo politico e morale. Purtroppo non sembra questa la rotta della sinistra italiana di adesso. Un lungo inverno alle spalle, la divisione consumata nel Partito democratico, tra qualche mese la sfida del voto. Il tutto dopo la crisi peggiore della storia recente, un sommovimento che ha scosso certezze, in economia e non solo: un «marziano» alla Casa Bianca, parabole inedite come con l'Eliseo a Macron o gli xenofobi al Bundestag; il nodo migranti a fare da discrimine tra destra e sinistra e nella sinistra stessa.