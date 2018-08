Gianluday e Broolostock insieme per un weekend benefico a Castelnuovo del Garda

Gianluday e Broolostock si incontrano: sabato 1 e domenica 2 settembre, al Brolo delle Melanie, i due gruppi di volontari proporranno un fine settimana di attività, giochi, musica e stuzzicanti abbinamenti enogastronomici.

Entrambe le associazioni hanno finalità benefiche: l’obiettivo della manifestazione è la raccolta di fondi da destinare a progetti sociali. La due giorni, che gode del patrocinio dell’Amministrazione comunale, vede anche la partecipazione di numerose associazioni del territorio.

La proposta inizierà alle 16 di sabato 1 settembre con animazioni, giochi per bambini e famiglie, musica dal vivo e stand enogastronomici. Domenica 2 settembre, alle 10.30, verrà proposta una passeggiata con letture per i più piccoli; alle 12.30 l’apertura degli stand gastronomici, mentre nel pomeriggio le attività proseguiranno con giochi, una caccia al tesoro e la pesca di beneficenza. In serata sarà possibile degustare un aperitivo e cenare in compagnia con musica dal vivo.

Il ricavato della manifestazione sarà interamente devoluto ai Servizi sociali del Comune per le famiglie in difficoltà.