Gianluca Barbera in Feltrinelli presenta il suo nuovo romanzo "Marco Polo"

Mercoledì 26 giugno 2019 alle ore 18.00, presso la Feltrinelli di via Quattro Spade 2 a Verona, si terrà l'incontro con Gianluca Barbera in occasione dell’uscita del suo nuovo romanzo "Marco Polo" (Castelvecchi). Conversa con l'autore Lorenzo Gobbi.

Dopo il successo di "Magellano" , Gianluca Barbera torna ai suoi lettori con " Marco Polo" con una nuova straordinaria avventura tra Occidente e Oriente. Un inno all’arte del raccontare scritto in una lingua limpida e immaginifica che conduce a un’altra dimensione, dove non è più l’uomo che conta, ma l’eternità del suo mito e della sua storia.

Marco Polo ha aperto la via dell’Oriente, è un esploratore di grande fama, l’emblema stesso del viaggiatore… eppure gli capita di raccogliere insulti e ortaggi mentre narra sulla pubblica piazza delle sue imprese leggendarie. Intrattenitore ambito nelle corti d’Europa grazie alla circolazione dei favolosi resoconti del Milione, ha girovagato come un novello aedo ripetendo all’infinito il racconto delle sue gesta e di ciò che ha visto: enormi ricchezze accumulate dai potenti, donne di bellezza comparabile solo a quella di Elena di Troia, popoli dai costumi sanguinari, pratiche magiche oscure e mistici indovini, guerrieri di valore ineguagliabile lanciati in epiche battaglie, miserabili traditori pronti a ordire macchinazioni, ma soprattutto luoghi fantastici in cui la natura ha dato sfogo ai propri capricci.