Gestione delle emozioni nella scienza dello yoga

Quali strumenti offre la Scienza dello Yoga per la gestione delle emozioni? Le emozioni sono una forza motrice che risiede in noi, ci spronano e ci attivano. Eppure esistono emozioni che bloccano, spaventano e scoraggiano; altre invece sono sorgente di luce, ispirano e infondono coraggio. Come imparare a distinguerle e trasformarle? (cit. Marco Ferrini).

Per informazioni e prenotazioni: 3498652896