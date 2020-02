A Verona la 13esima edizione della "Gensan Giulietta&Romeo Half Marathon"

Presso la Camera di Commercio a Verona è stata presentata la 13esima "Gensan Giulietta&Romeo Half Marathon" in programma domenica 16 febbraio 2020. Sarà una domenica straordinaria, una delle gare più attese dell’intero panorama podistico nazionale perché sulle strade veronesi ci si giocherà il Campionato Italiano Assoluto Fidal di mezza maratona sia maschile che femminile. Un evento molto atteso, dove correranno i più forti atleti italiani e dove non mancheranno star internazionali. Non è una ‘prima’ assoluta il Campionato Italiano alla "Gensan Giulietta&Romeo Half Marathon" si è già svolto anche nel 2014, era sempre il 16 febbraio, e a vincere il tricolore furono gli azzurri Daniele Meucci e Valeria Straneo.

Cinque anni dopo Verona è sempre splendida e il gruppo organizzativo formato da Gaac 2007 Veronamarathon in collaborazione con il Comune di Verona come sempre sta lavorando in maniera continuativa per proporre agli oltre 7mila partecipanti provenienti da tutto il mondo tre giorni densi di eventi che possano far vivere ai emozioni, adrenalina, agonismo e possano illustrare al meglio le bellezze della città. La competitizione rientra nei criteri di World Athletics, la federazione mondiale, di Aims e ha confermato il Gold Label Fidal, onorificenza quest’ultima presente in pochissime gare italiane.

STAFFETTA - Spazio dunque sui 21,097km ai grandi campioni e ai tanti amatori che sognano traguardi e collezionano medaglie, ma tanta attesa anche per la Duo Marathon, la corsa in staffetta (10+11km) da poter correre, o anche camminare, in un team formato da due persone. L’evento come sempre è in forma non competitiva e di accesso libero per tutti (tesserati o non tesserati), senza obbligo di visita medica agonistica.

Terzo evento in programma domenica mattina, confermatissimo per il terzo anno consecutivo, è la Monument Run. Corsa, camminata adatta a tutti, famiglie e bambini di ogni età, di soli 5 km. Un percorso dal fascino straordinario, nel centro storico che combina il benessere di un’attività fisica alle bellezze artistiche di Verona. Monument Run è tutta da godere, con partenza alle ore 9 da Piazza Bra e i passaggi a Castelvecchio, l’antica fortezza della città, Porta Borsari, il principale ingresso cittadino in epoca imperiale, Piazza Erbe, la piazza più antica, e infine l’Arena e Piazza Bra. L’iscrizione alla Lidl Monument Run è proposta ad un prezzo di 5 euro e può essere effettuata on line o di persona, fino alle 08:30 del giorno della manifestazione. Tutte le istruzioni per iscriversi si trovano sul sito ufficiale della manifestazione.

SABATO 15 FEBBRAIO - CITY SIGHTSEEING RUN – Quarto evento in programma, ma primo in ordine cronologico, è la City Sightseeing Run, corsa-allenamento gestita dai coach del Veronamarathon Team. Molto usata nelle gare estere, Verona Marathon la propone e si conferma all’avanguarda organizzativa nel panorama nazionale. Massima attenzione e cura per tutti i partecipanti, italiani e stranieri, che già dal venerdì sera si troveranno in città.

Un evento gratuito e possibile per tutti gli iscritti di qualsiasi dei tre eventi sopra descritti, una speciale occasione per conoscere Verona, testare la propria condizione atletica a sole 24 ore dalla gara, ricevere qualche consiglio tecnico e conoscere altri partecipanti di tante nazioni e città differenti. Partenza alle ore 10.30 dal Veronamarathon Hub di Circonvallazione Maroncelli, 7 che funzionerà anche come deposito borse per i partecipanti.

Informazioni, contatti e iscrizioni

Web: https://veronamarathoneventi.com/gara/64

- https://giuliettaeromeohalfmarathon.it/

Evento Facebook