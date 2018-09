Genitori in dialogo: orientamenti pratici per facilitare la comunicazione

Con questo breve percorso formativo si intende fornire ai partecipanti un insieme di riferimenti concettuali ed orientamenti pratici atti a facilitare la comunicazione e la gestione assertiva di contrasti e disaccordi all'interno di un gruppo famigliare.

L’intento è quello di sostenere l’acquisizione di metodi e di strumenti atti a rendere consapevoli i genitori che saper gestire i conflitti in modo creativo è fondamentale per affinare la disciplina dell’ascolto.



Giorni ed orari:

15/22/29 novembre e 6 dicembre 2018 in orario pre-serale dalle ore 18.30 alle ore 21.30