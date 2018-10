"Genesi e Big Bang", la nuova Cosmologia bussa alla porta della Teologia e della Filosofia

Incontro a Verona, venerdì 19 ottobre 2018 ore 20.30 (in Sala Africa, Missionari Comboniani, Vicolo Pozzo 2), con l’astrofisico Piero Benvenuti, Segretario Generale dell'Unione Astronomica Internazionale (IAU), Consultore del Pontificio Consiglio della Cultura, già responsabile scientifico, per l’Agenzia Spaziale Europea, dei progetti IUE (International Ultraviolet Explorer) e HST (Hubble Space Telescope). In occasione della presentazione del volume “Il cosmo come rivelazione. Una nuova storia sacra per l’umanità” (Gabrielli editori 2018), dialogherà con il relatore la giornalista Claudia Fanti, curatrice del libro insieme al teologo José M. Vigil. Nel 1600 con Galilei e Newton nasceva la nuova Fisica che prometteva di descrivere tutto il mondo reale attraverso inoppugnabili modelli matematici. Conseguentemente, la Filosofia e la Teologia (quest’ultima in modo traumatico con il processo a Galileo) abbandonavano gradualmente la Filosofia della Natura, convinte che il tema fosse ormai ambito esclusivo della nuova Scienza.

In assenza di una cosmologia credibile, la filosofia e la teologia, e quindi la Tradizione cristiana e il suo Magistero, hanno continuato a svilupparsi sulla base dell’unica concezione del mondo allora disponibile e la drammatica separazione tra pensiero scientifico e pensiero umanistico, iniziata proprio con la rivoluzione copernicana, non ha aiutato a comprendere la portata universale del cambiamento in atto. Per questo motivo, molte formulazioni dei dogmi di fede sono diventate oggi incomprensibili e rischiano di trasformarsi in un insostenibile fardello per le persone di scienza (e non solo per loro). Anzi, rischiando di allontanare le nuove generazioni o le culture non occidentali dal messaggio evangelico. Il noto astrofisico Piero Benvenuti, Segretario Generale dell'Unione Astronomica Internazionale (IAU) e Consultore del Pontificio Consiglio della Cultura (solo per citare alcuni dei suoi numerosi incarichi), da tempo si interessa attivamente del dialogo tra Scienza e Fede.

Nella conferenza dal titolo “Genesi e Big Bang” che si svolgerà martedì 19 ottobre alle 20.30 presso i Missionari Comboniani di Vicolo Pozzo 2 a Verona con il Patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri di Verona, Piero Benvenuti affronterà i nodi principali del secolare confronto tra pensiero scientifico e pensiero umanistico, mettendo in luce gli elementi innovativi della cosmologia contemporanea e l’apporto per una riformulazione del pensiero filosofico sottostante alle formulazioni del Magistero. Lo farà anche in riferimento alla raccolta di scritti teologici “Il cosmo come rivelazione. Una nuova storia sacra per l’umanità”, a cura di José M. Vigil e Claudia Fanti (Gabrielli editori 2018): un tentativo coraggioso e innovativo di utilizzare le caratteristiche fondamentali del modello cosmologico attuale per una migliore comprensione del nostro rapporto con la realtà sensibile e con Dio.