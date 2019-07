Gav in festa sotto le stelle per dire "no" al pregiudizio sulla malattia mentale

Fondazione Gav per dire no all'emarginazione e al pregiudizio sulla malattia mentale organizza una festa all'insegna del divertimento, dell'amicizia e della solidarietà. L’appuntamento è Domenica 11 agosto dalle 17.30 in via Ca’ Paletta a Negrar presso il Centro San Giuseppe.

Il programma

Ore 17.30 | Spettacolo teatrale "Due santi in Paradiso" della Compagnia Ca' Paletta

Ore 19.30 | Apertura stand gastronomico a base di PAELLA & SANGRIA e a seguire tornei di calcetto e ping pong, visite guidate delle cantine e degli affreschi del '700 della storica Villa Ca' Paletta!

Il ricavato della serata sarà destinato a sostenere i progetti rivolti alle persone con fragilità sociale e disagio psichico di Fondazione GAV. La serata è dedicata a chi, nel territorio di Verona, si trova ad affrontare condizioni di disagio mentale ed economico. Il ricavato sarà utilizzato per avviare nuovi percorsi terapeutici e riabilitativi, reinserimenti lavorativi, occasioni di svago e sollievo per gli ospiti delle comunità di Fondazione GAV.

Fondazione GAV, attraverso tre Comunità Alloggio per persone con disagio psichico, una Casa Famiglia per disabili adulti e una Fattoria Sociale per il reinserimento lavorativo di persone emarginate, da cinquant’anni porta avanti l’opera iniziata da Don Marino Pigozzi, restando sempre dalla parte dei più deboli e di coloro che vengono messi ai margini perché non rientrano nei parametri di produttività, di profitto e di efficienza.

Informazioni, contatti e prenotazioni

DOVE: VIA CA’ PALETTA, 20, 37024 NEGRAR VR

QUANDO: DOMENICA 11 AGOSTO, dalle 17.30

CONTRIBUTO PER LA CENA: 15 euro, (prenotazione obbligatoria)

Per prenotazioni: scrivi a gruppogav@fondazionegav.org chiama lo 0458343217 oppure 0457501528