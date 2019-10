"I gatti più belli del mondo" tornano a Verona per la mostra felina in Gran Guardia

Dopo il successo degli ultimi anni, con migliaia di presenze ad ogni edizione, sta per tornare a Verona l’evento per eccellenza dedicato al mondo felino. Tra una settimana, sabato 2 e domenica 3 novembre, arrivano in Gran Guardia "I gatti più belli del mondo". Centinaia di esemplari sfileranno sotto gli occhi di una giuria internazionale.

Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati, ma anche per le famiglie. L’ingresso alle due giornate, dalle 9.30 alle 19, è gratis per tutti i bambini fino ai 10 anni. Ridotto per over 65.

Nel corso delle due giornate, sarà possibile partecipare a due speciali focus. Sabato i riflettori si accenderanno sui gatti neri, per sfatare l’antica superstizione, mentre domenica, al centro dell’attenzione, la razza Maine Coon, i giganti d’America.

Concorso speciale anche per tutti i gatti non di razza che vivono in tante case. Ancora aperte le iscrizioni, per partecipare basta iscriversi sul sito www.igattipiubellidelmondo.it, nella sezione ‘espositori’.

L’esposizione internazionale felina è organizzata da Movimento Azzurro - Ecosezione Verona in collaborazione con il Club Felino, sotto l’egida dell’E.N.F.I. - Ente Nazionale Felinotecnica italiana. La mostra è patrocinata dal Comune di Verona ed è realizzata in partnership con TOP CAT e con il sostegno di Farmina.

«Una mostra che fonda le sue radici proprio a Verona, dove è nata nel 1979 – spiega il presidente del Club Felino di Verona Maria Sole Farinelli -, e che ogni anno si rinnova portando nel cuore della città i gatti più belli. Un evento per tutti, soprattutto per i più piccoli che hanno la possibilità di entrare gratuitamente e conoscere da vicino tutte le più belle razze feline o, previa iscrizione, di portare il loro gatto e di farlo partecipare al concorso speciale per i mici di casa».

Informazioni e contatti

Web: www.igattipiubellidelmondo.it