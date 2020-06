Gas diving school: corsi sub e prove in piscina e nel lago di Garda

Corsi sub per tutti i livelli, organizziamo prove sub in piscina e nel nostro meraviglioso lago di Garda. Gas Diving School è un’associazione sportiva, nata da un Gruppo di Amici Subacquei, con un grande amore e rispetto per il lago ed il mare, nell’ottica di condividerla con più persone, così come per il rispetto dei suoi abitanti e dell’ambiente acquatico e naturale in generale. Il nostro obiettivo è di insegnare ad immergersi rendendo ciò un’esperienza sicura, unica, rilassante, un lento ed emozionante viaggio nella natura che ci circonda.

Ci rivolgiamo sia a coloro che non hanno mai provato le emozioni che solo il mondo sommerso può offrire seguendo uno dei nostri corsi subacquei, sia a coloro che hanno il desiderio di implementare le loro conoscenze.

Inforrmazioni e contatti

Web: http://www.gasdivingschool.it