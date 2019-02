Bam! Bam! Teatro chiude la rassegna della Fucina dei Piccoli con "Gargantua e Pantagruel"

La rassegna di teatro per bambini e famiglie La Fucina dei Piccoli, si conclude domenica 3 marzo alle 16.30 con “Gargantua e Pantagruel” della compagnia veronese Bam! Bam! Teatro. Uno spettacolo originale in cui due papà, incontratisi per caso in un museo, si trovano trasportati in un mondo di giganti e un'opera d'arte interattiva che si modifica in base alla storia. Fascia d'età consigliata: dagli 8 anni. Biglietto unico €7 acquistabile da Boxoffice o in teatro il giorno stesso.

Domenica 3 marzo alle 16.30 nel teatro di Fucina Culturale Machiavelli andrà in scena l'ultimo appuntamento della rassegna di teatro per bambini e famiglie La Fucina dei Piccoli, con uno spettacolo della compagnia veronese Bam! Bam! Teatro.

“Gargantua e Pantagruel” è infatti uno spettacolo tratto dalle affascinanti storie raccontate da Francois Rabelais nella prima metà del Cinquecento, che narrano di un padre e un figlio giganti e dalle capacità strabilianti. Una volta Pantagruel, per mettere al riparo dalla pioggia un intero esercito, apre la bocca e tira fuori la lingua: è in quel momento che lo stesso narratore, Rabelais, scopre nella pancia del gigante, un mondo fantastico di campi e boschi popolato da molti personaggi. E' a questo punto della storia che si inserisce lo spettacolo: la sala del museo si tramuta in un paesaggio fantastico, all'interno della pancia di Pantagruel, e i due papà, che dovranno passare la notte al museo loro malgrado, si trovano in un circuito spazio temporale.

Morale della storia: imparare ad essere dei giganti buoni per i rispettivi figli, ed essere dei buoni papà. Il quadro da cui tutto ha preso vita ha ora nuove forme. Con Lorenzo Bassotto e Roberto Maria Macchi.

Bam! Bam! Teatro è una compagnia di Verona nata nel maggio 2014 per volontà di un gruppo di professionisti dello spettacolo con un percorso artistico e lavorativo comune nel campo del teatro ragazzi e non solo. Si occupa principalmente dell'ideazione di progetti teatrali, culturali e artistici dedicati a bambini e ragazzi, al mondo della scuola e famiglie.

Ingresso unico €7, gratuito per i bambini sotto i 3 anni. Biglietti acquistabili in prevendita online da Boxoffice e in via Pallone 16 a Verona, oppure direttamente in teatro in via Madonna del Terraglio 10 a partire da un'ora prima dello spettacolo.

Info su www.fucinaculturalemachiavelli.com e biglietteria@fucinaculturalemachiavelli.com.

