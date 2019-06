"Garden’s Wall Festival": torna il british festival sportivo a Verona

Il Festival British a Verona dal 13 al 15 giugno presso gli impianti sportivi dell’Alba Borgo Roma in via Gioia per tre giornate all'insegna del divertimento e dello sport con il torneo di calcio a 5 "Garden’s Wall Festival".

Birre britanniche, cucina, musica dal vivo, football...what else? In palio un viaggio in UK per seguire la tua squadra durante un match di Premier League o Championship.

Il programma

Giovedì 13

H.18:30 Apertura Stands

H.19:00 Inizio Partite

H.21:30 Vinnie and The Jones LIVE



Venerdì 14

H.18:30 Apertura Stands

H.19:00 Inizio Partite

H.21:30 Supernova - Oasis Tribute Band - Torino LIVE



Sabato 15

H.15:30 Apertura Stands

H.16:00 Inizio Fasi Finali

H.20:00 Premiazioni + DJ SET

Facebook Garden’s Wall Festival